Самурай безмеча. Китами Масао (книга, 2020) слушать онлайн

Секреты лидерской мудрости от выдающегося японского полководца XVI века Тоётоми Хидэёси! «Самурай без меча» рассказывает о неподвластных времени способах достижения успеха, которыми пользовался сам Хидэёси, чтобы достичь вершины славы. Превзойти своих родовитых соперников и стать правителем Японии ему помогли железная сила воли, острый ум, несгибаемое упорство и тонкое понимание человеческой психологии. Его называют «самураем без меча» потому, что он не владел боевыми искусствами и стремился одерживать победу над противниками мирными способами. Прослушав историю Хидэёси, вы узнаете: • в чём самое ценное достоинство лидера; • как прийти к выгодному соглашению с конкурентами; • какие методы позволяют отличиться на службе; • как кризис развивает лидерские способности; • многое другое! «Самурай без меча» достоин занять своё место в числе классических источников восточной мудрости наряду с «Трактатом о военном искусстве» Сунь-цзы и «Книгой пяти колец» Миямото Мусаси. Сегодня принципы, стратегии и тактики Тоётоми Хидэёси помогут каждому, кто стремится достичь успеха в жизни и бизнесе. (с) Попурри (Р) AB Publishing



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