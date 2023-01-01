Самураи. Первая полная энциклопедия. Вячеслав Шпаковский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Только человек, готовый к смерти, ценит каждое мгновение жизни, потому что оно может оказаться последним» – этому кодексу японские САМУРАИ следовали тысячу лет. Прославленные воины с двумя клинками за поясом, в наборных доспехах и рогатых шлемах, с огромными, в человеческий рост, луками и «поющими» стрелами. Непревзойденные кэнсай (мастера меча), презиравшие огнестрельное оружие. Утонченные эстеты, знавшие толк не только в боевых искусствах, но и в чайной церемонии, искусстве любви, каллиграфии и поэзии, писавшие прощальные стихи перед ритуальным самоубийством-сэппуку. Люди чести, верные Бусидо до последнего вздоха. Беспощадные убийцы, имевшие право зарубить любого простолюдина не только за «неуважение», но и чтобы «проверить остроту меча». Такими предстают самураи в легендах, фильмах и книгах. Что в этом образе правда, а что – домыслы и преувеличения? Как неписаный моральный кодекс «Кюбано мити» («Путь лука и скакуна») превратился в свод заповедей «Бусидо» («Путь Воина»)? Можно ли ставить знак равенства между японским воинским сословием и европейским рыцарством? За что самураев величают «лучшими бойцами в истории»? Как они сражались, как жили, побеждали и умирали? Эта книга – первая отечественная энциклопедия самураев. В этом иллюстрированном издании вы найдете исчерпывающую информацию об их воинском искусстве и традициях, вооружении и обучении, обычаях и образе жизни, этикете и кодексе чести. В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.



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