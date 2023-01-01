Самое продуктивное утро. Эс Джей Скотт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему успешные люди так много успевают? Потому что неукоснительно следуют распорядку дня. Они начинают утро так, чтобы весь день поддерживать себя в энергичном состоянии, готовые справиться с любой сложной задачей. Книга «Самое продуктивное утро» предлагает простой метод, благодаря которому вы научитесь быстро подниматься с постели и получать максимальную отдачу от драгоценных первых часов после пробуждения. Метод легко адаптировать к вашим уникальным обстоятельствам, привыкнуть к режиму. В книге собрано 25 проверенных советов, которые помогают хорошо выспаться ночью, 8 стратегий, чтобы оставаться энергичным весь день, 2 образца, по которым можно составить собственный утренний ритуал. Кроме того, книга предлагает с помощью «часа силы» поставить любую цель и легко достичь ее.



Самое продуктивное утро слушать на видеосервисе Wink.