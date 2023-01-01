Самое продуктивное утро. Эс Джей Скотт. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Почему успешные люди так много успевают? Потому что неукоснительно следуют распорядку дня. Они начинают утро так, чтобы весь день поддерживать себя в энергичном состоянии, готовые справиться с любой сложной задачей. Книга «Самое продуктивное утро» предлагает простой метод, благодаря которому вы научитесь быстро подниматься с постели и получать максимальную отдачу от драгоценных первых часов после пробуждения. Метод легко адаптировать к вашим уникальным обстоятельствам, привыкнуть к режиму. В книге собрано 25 проверенных советов, которые помогают хорошо выспаться ночью, 8 стратегий, чтобы оставаться энергичным весь день, 2 образца, по которым можно составить собственный утренний ритуал. Кроме того, книга предлагает с помощью «часа силы» поставить любую цель и легко достичь ее.
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