Саммари книги Говарда Гарднера «Мышление будущего. Пять видов интеллекта, ведущих к успеху жизни». Полина Крупышева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Обратите внимание, чтовы приобретаете краткое изложение книги. Всеключевые идеи автора изложены вформате саммари, которое вы можете прочесть за30–40минут, неупустив ничего важного. Краткое изложение подготовлено длявашего удобства авторами онлайн-библиотеки СоКратко. Говард Гарднер– псих�олог-исследователь, изучающий мышление человека, специализирующийся нанейропсихологии иклинической психологии. Эта книга подходит всем интересующимся психологией, желающим стать продуктивнее, успешнее илучше. Особенно книга будет интересна людям, занимающимся бизнесом истремящимся улучшить результаты работы.



Саммари книги Говарда Гарднера «Мышление будущего слушать на видеосервисе Wink.