Саммари книги Екатерины Сигитовой «Рецепт счастья. Принимайте себя три раза в день». Полина Крупышева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Обратите внимание, чтовы приобретаете краткое изложение книги. Всеключевые идеи автора изложены вформате саммари, которое вы можете прочесть за30–40минут, неупустив ничего важного. Краткое изложение подготовлено длявашего удобства авторами онлайн-библиотеки СоКратко. Екатерина Сигитова– консультирующий психотерапевт повопросам личных границ, тревожности идепрессии. Екатерина дипломированный врач, регулярно проходящая курсы попсихологии, психотерапии инаркологии ввысших учебных заведениях России изарубежья. Наверное, укаждого изнас есть черта, которая нас раздражает имешает счастливой жизни. Длясчастья достаточно принять эту черту, ане перекраивать себя. Этосложно, ноавтор этой книги, Екатерина Сигитова, прошла все круги ада впроцессе принятия себя иготова поделиться опытом, чтобы Вам было легче наэтом пути.



Саммари книги Екатерины Сигитовой «Рецепт счастья слушать на видеосервисе Wink.