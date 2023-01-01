Саммари книги Дэна Кеннеди, Дастина Мэтьюса «Жесткие презентации. Как продать что угодно кому угодно». Елена Лещенко (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Обратите внимание, чтовы приобретаете краткое изложение книги. Всеключевые идеи автора изложены вформате саммари, которое вы можете прочесть за30–40минут, неупустив ничего важного. Краткое изложение подготовлено длявашего удобства авторами онлайн-библиотеки СоКратко. Дэн Кеннеди (Dan Kennedy)– предприниматель, маркетолог, консультант, писатель иоратор. Имеет опыт всоздании, развитии ивыгодных продажах компаний разных уровней. Дастин Мэтьюс (Dustin Mathews)– владелец компании, занимающейся тренингами иобразованием вобласти лидерства исаморазвития. Книга длятех, ктохочет эффективно продавать сминимальными затратами времени исил. Мощная презентация– залог успеха вбизнесе. Есливаша цель– продажи, тоэта книга научит вас так рассказывать освоём продукте, чтоего будут покупать независимо отего стоимости идругих обстоятельств.



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