Саммари книги Барбары Оакли «Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее». Елена Лещенко (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Обратите внимание, чтовы приобретаете краткое изложение книги. Всеключевые идеи автора изложены вформате саммари, которое вы можете прочесть за30–40минут, неупустив ничего важного. Краткое изложение подготовлено длявашего удобства авторами онлайн-библиотеки СоКратко. Барбара Оакли (Barbara Oakley)– профессор машиностроения вOakland University, доктор наук, инженер-консультант, член совета Американского института медицинского ибиологического машиностроения. Является одним изавторов ипреподавателем курса «Учимся учиться». Несмотря нато, чтозаголовок книги указывает наобучение математике, техники изэтой книги применимы абсолютно клюбым областям знаний. Вней изложены методики эффективного обучения ииспользования математических знаний вповседневной жизни, которые очень легко можно переложить ина изучение иностранных языков ина овладение другими знаниями. Прочитав саммари, выузнаете, чточеловеческий мозг создан природой длярешения сложных задач, иесли вы досих пор ненаучились делать это осознанно, тотолько потому, чтонеправильно учились.



Саммари книги Барбары Оакли «Думай как математик слушать на видеосервисе Wink.