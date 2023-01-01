Самая страшная книга 2025. Оксана Ветловская, Максим Кабир, Павел Давыденко и др. (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Главная хоррор-антология страны! Совокупный тираж книг серии превышает 200 000 экземпляров. Лучшее в российском хорроре за последний год – в одной аудиокниге. В ней – новые рассказы от Максима Кабира, Елены Щетининой и других популярных авторов проекта. Бойся с нами. Бойся как мы. Бойся лучше нас! «Самая страшная книга» возвращается с очередной порцией жутких, интересных, оригинальных историй, среди которых каждый читатель (да-да, и ТЫ тоже!) найдет страх на свой вкус – ведь рассказы для этой книги отбирали такие же читатели. Чего мы боимся? Какие фобии скрываются под этой обложкой? Ужас живет в соседней квартире, хоронится на старых видеокассетах, в таксофонах и радиоприемниках, и под вековечными каменьями археологических раскопок. Зреет, колосясь в поле пшеницы, за стенками жемчужных раковин или даже внутри человеческого тела. Проникает в самую душу с городскими легендами и популярными телепередачами, дурными желаниями и греховными мыслями. Бойся с нами. Бойся как мы. Бойся лучше нас… Главное – БОЙСЯ. «Самая страшная книга» поможет.



Самая страшная книга 2025 слушать на видеосервисе Wink.