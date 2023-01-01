Сама дерзость. Мотивация и вдохновение на каждый день от великих бунтарок. Бекка Андерсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мудрейшие советы великих женщин, их истории и правила жизни. Жить по своим правилам, желать и получать, держать любой удар, находить силы, возможности, решения. Как? Бейонсе, Маргарет Тэтчер, Джоан Роулинг, Мадонна, Мишель Обама, Фрида Кало, Ирина Шейк и еще более ста знаменитых женщин делятся своими формулами успеха, дают мудрые советы и мотивируют на смелые свершения. В этой уникальной по формату книге собраны необыкновенные истории и высказывания великих бунтарок. Вместе с ними вы проведете ревизию негативных сценариев, которые мешают жить жизнью мечты. Вы сможете примерить на себя образ мысли самых влиятельных женщин последнего времени, понять, какие установки работают именно для вас, начать тренировать их и достичь желаемых изменений! Эта атмосферная аудиокнига уже стала источником поддержки, вдохновения и мотивации для тысяч женщин по всему миру.



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