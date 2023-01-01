Сам себе психолог. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как понять характер человека, его эмоции и ценности, просто наблюдая за ним и задавая вопросы? Составить представление о людях в два счета – непростая задача. Но только потому, что вы не владеете инструментами, собранными в этой книге. Люди дают нам больше информации, чем думают. Научитесь расшифровывать ее и использовать в своих целях. Вы сможете тогда делать выводы относительно эмоций людей, их поведения, прошлого опыта и отличительных особенностей личности, опираясь на небольшие, но крайне важные фрагменты информации. Этот анализ даст вам колоссальное понимание людей – новых и старых знакомых. Конечно, читать мысли вы не научитесь, но, вооружившись знаниями о поведенческих тенденциях, психологии развития, мотивации и теориях личности, а также о природных и приобретенных особенностях, вы будете понимать людей даже лучше, чем они сами себя. И, разумеется, всегда важно знать, врет вам человек или нет. Понимать других – первый шаг к самопознанию. Анализируйте особенности людей, чтобы реже конфликтовать, правильно строить отношения с ними и вызывать на откровенность. Прочитав эту книгу, вы узнаете о самых распространенных методах оценки личности научитесь анализировать простые ответы на простые вопросы поймете, как теории мотивации определяют наше поведение сможете считывать эмоции людей и социальные сигналы, а также язык тела и мимику. Полученные знания позволят вам досконально понимать людей и быстро повысить свой эмоциональный и социальный интеллект.



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