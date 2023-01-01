Сам себе декоратор. Секреты мастерства, которые преобразят вашу квартиру. Наталья Преображенская
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Сам себе декоратор. Секреты мастерства, которые преобразят вашу квартиру. Наталья Преображенская

Сам себе декоратор. Секреты мастерства, которые преобразят вашу квартиру. Наталья Преображенская (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн391 мин12+

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О книге

Откройте магию рун, ощутите связь со Вселенной, почувствуйте её силу и получите секретные знания вместе с известным практиком рунной магии! Книга «Сам себе декоратор: секреты декора для крутого интерьера» поведает читателю, как зарождались и формировались топовые стили в интерьере, как развивать насмотренность и вкус, как создавать впечатляющие декораторские проекты на заказ – или декорировать собственную квартиру с ремонтом от застройщика так, чтобы она стала по-настоящему уникальной. Автор книги – известный дизайнер Наталья Преображенская, трендсеттер, на чьи вкусы и опыт ориентируются в России и СНГ, искусствовед и владелица двух топовых студий интерьерного дизайна: «Уютная квартира» и бюро TREND’UP. Ранее в издательстве АСТ вышла ее книга «Крутая квартира. Современный дизайн жилых интерьеров», которая сразу стала бестселлером и настольной книгой для начинающих дизайнеров и тех, кто делает ремонт самостоятельно. Новая книга от Натальи Преображенской обещает стать подробным руководством для тех, кто желает разобраться в стилях, декораторском искусстве и создавать пространства, из которых не захочется уходить. В книге собраны подробные экспертные выкладки, лайфхаки мастера и примеры готовых проектов – все, чтобы вы начали профессионально разбираться в стилистике интерьера уже сегодня. Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.

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Жанр
Нон-фикшн
Время
391 мин / 06:31

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