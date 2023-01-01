Салтычиха. Иван Кондратьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман Ивана Кондратьева «Салтычиха», основанный на материалах уголовных хроник XVIII века. Героиня романа – подмосковная помещица Дарья Николаевна Салтыкова, известная крайне жестоким обращением с крепостными крестьянами. Она вошла в историю как одна из самых жестоких убийц, еe прозвище – «Салтычиха» – стало синонимом бесчеловечности, символом жестокости и садизма, скрывающихся за фасадом «золотого века» российского дворянства. Следствием было доказано, что помещица «несомненно повинна» в смерти 38 человек и также «оставлена в подозрении» относительно виновности в смерти ещe 26 человек. В 1768 г. она была приговорена к смертной казни, заменeнной пожизненным заключением в монастырской тюрьме.



Салтычиха слушать на видеосервисе Wink.