Саломея / Salome. Оскар Уайльд (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Драма «Саломея» была написана основоположником западноевропейского декаданса Уайльдом в 1892 году специально для великой французской актрисы Сары Бернар. Премьера с ее участием состоялась в Париже в 1896 году, но вскоре постановка была запрещена французской цензурой. В основу драмы Уайльдом был положен библейский миф о Саломее – падчерице иудейского царя Ирода, невероятно красивой и обольстительной танцовщице. Ирод и сам пылал к Саломее греховной страстью, и когда она исполнила с особым блеском танец семи покрывал, он обещал ей выполнить любое ее желание. А в это время по Иудее бродил пророк Иоанн Креститель, возвещавший близкий приход Иисуса Христа. Библия гласит, что Саломея, по наущению своей матери Иродиады, которую Иоанн заклеймил как распутницу и убийцу, потребовала от царя голову пророка. И получила ее на серебряном блюде. Уайльд придал библейскому сказанию пикантности: его Саломея гораздо более порочна. Она ловко использует страсть отчима и других поклонников, но сама остается холодной. «И вот вся эта глыба льда в сиянии холода и света – у ног безродного». Кто же это? Тот самый странствующий пророк Иоанн. Святому человеку чужды плотские соблазны, и на страсть блудницы он отвечает гневным отказом. Но Саломея не сдается: раз он не достается ей живым, она приобретет его мертвым... Именно уайльдовская, а не библейская Саломея целое столетие вдохновляла режиссеров, композиторов и художников. Рихард Штраус написал в 1905 году одноименную оперу. «Саломея» не забыта и теперь – в 1998 году спектакль по пьесе Оскара Уайльда был поставлен Романом Виктюком на сцене Русского культурного центра и по сей день имеет огромный успех. Вашему вниманию предлагается аудиоверсия одной из самых известных и скандальных пьес классика английской литературы Оскара Уайльда, прочитанная на русском и английском языках.



Саломея / Salome слушать на видеосервисе Wink.