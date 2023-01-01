Салават. Степан Злобин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Салават Юлаев – национальный герой Башкирии, борец за коренные права жителей страны. Один из ближайших и активных сподвижников Емельяна Пугачева в Крестьянской войне 1773-1775 годов. Несмотря на юный возраст, он возглавил войско и повел его воевать за правое дело. Однако не только военными подвигами прославился этот отважный юноша. Он писал стихи на родном языке, прославлял свою отчизну, и без его творчества культура Башкирии утратила бы свою колоритность. В этой аудиокниге вас ждет рассказ о подвигах этого отважного воина и истинного патриота своей родины.



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