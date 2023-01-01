Сага о реконе. Валерий Петрович Большаков
Wink
Аудиокниги
Сага о реконе. Валерий Петрович Большаков

Сага о реконе. Валерий Петрович Большаков (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика, Приключения16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Трое парней из нашего времени с помощью загадочной организации «регуляторов времени» попадают в мир викингов, где им приходится выживать и развиваться. Однако их пути вскоре расходятся, потому что цели у всех разные, а суровый мир средневековья ошибок не прощает.

Сага о реконе слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг