WinkАудиокнигиСага о реконе. Валерий Петрович Большаков
Сага о реконе. Валерий Петрович Большаков (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика, Приключения16+
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Сюжет
Трое парней из нашего времени с помощью загадочной организации «регуляторов времени» попадают в мир викингов, где им приходится выживать и развиваться. Однако их пути вскоре расходятся, потому что цели у всех разные, а суровый мир средневековья ошибок не прощает.
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