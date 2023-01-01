Садовник. Часть 3. Александр Левин,Эжен Щедрин,Анна Калин,Роман Иванов (книга, 2019) слушать онлайн

Киллер убит. В убийстве обвиняют… Лисицына. Все улики, которые тщательно проверяет ФЭС, указывают на него. Раненый, он пускается в бега. Ромашин подает заявление об увольнении. Кажется, что Федеральная Экспертная Служба распадается сама, не дожидаясь расформирования. Руководитель конкурирующей структуры, куда уже перешел работать один из сотрудников ФЭС, предлагает Рогозиной место заместителя. Когда-то между ним и Рогозиной был роман, о котором он так и не смог забыть. И теперь старые чувства вспыхивают в нем с новой силой. А Дело Маньяка становится все запутанней…



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