Саблезубый. Галина Чередий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бессердечный бабник. Вечный гулящий котяра. Циничный шутник, уверенный, что все бабы одинаково продажны, дело только в сумме. На первый взгляд. Загадочная красавица. Отчаявшаяся беглянка с мертвым уже сердцем. Она пойдет на все что угодно ради сохранения так трудно доставшейся свободы. Никому не готовая позволить на нее снова посягнуть. На первый взгляд. Случайная встреча. Желание, вспыхнувшее жарко вопреки всякой логике. Вынужденное сожительство. Разве у них есть шанс на «долго и счастливо»? История Андрея Боева, друга Яра Камнева из «Гризли». Содержит нецензурную брань.



Саблезубый слушать на видеосервисе Wink.