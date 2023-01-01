С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» [1865] – популярный научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна. После окончания гражданской войны в США основатель «Пушечного клуба» Импи Барбикен загорается идеей создать пушку, снаряд которой мог бы достигнуть Луны. Барбикену удается привлечь внимание всего мира и собрать деньги на масштабный проект. Изготовление исполинской пушки «колумбиады» и подготовка к полeту начинаются. И вот, наконец, гигантский вагон-снаряд выстреливает, унося к Луне трех первых межпланетных путешественников… Используя в романе современные для своей эпохи научные знания, Жюль Верн предвосхитил многие моменты будущего освоения космоса. Интересно, что некоторые его предсказания оказались пророческими. В качестве района старта писатель выбрал местность Стоунз-Хилл во Флориде – совсем близко к расположению современного космодрома на мысе Канаверал…



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