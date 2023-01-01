S-T-I-K-S. Шпилька. Ирэн Рудкевич (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Улей не для слабых. Свежих иммунных опасность поджидает за каждым углом, да и тем, кто сумел пережить первые дни, расслабляться тоже некогда.Улей меняет всех. Обнажает подлинное нутро.В прошлой жизни Анна была совершенно обычной. Одной из многих, составляющих безликую толпу винтиков большого �механизма. А в этой она одна из немногих, кому повезло не стать заражённой.У неё нет ни навыков выживания, ни боевого опыта. Зато есть горячее желание выжить и найти своё место под солнцем любой ценой.Только получится ли? Ведь выжившие в Улье просто статистическая погрешность. А выжившие женщины и вовсе погрешность от погрешности.



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