S-T-I-K-S. Сердца трех. Арт Богданов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иногда стоит сделать один лишний шаг, как ты оказываешься не в то время и не в том месте. Например, в жестоком мире Улья с шансом на выживание меньше одного процента. А уж если вас трое, то все шансы стремятся к нулю. Однако иногда Улей может наградить полезным Даром и увеличить вероятность благоприятного исхода. Теперь они едины. Они – одно сердце для троих и три сердца для одного. Осталось только выжить и найти свое место под солнцем. Точнее выдрать его из лап монстров.



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