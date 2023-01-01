S-T-I-K-S. Пройти через туман. Алексей Елисеев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Я Илья Казанский, и это моя история. Бывший военный, уже успевший отвыкнуть жить по уставу и выполнять чужие команды. Старался никогда не брать на себя ответственность. Но вот однажды, я прошёл через странный туман. И это кардинально изменило мою дальнейшую жизнь. Теперь вместе с незнакомыми людьми, я вынужден бороться за жизнь во время зомби-апокалипсиса. Попав в череду странных, нелепых и пугающих событий, смогу ли я найти ответы на вопросы, которые ставят передо мной новые жизненные реалии? Хорошо бы, ведь именно от этого зависят наше выживание в чужом, мрачном мире, где человеческая жизнь идёт по цене патрона.



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