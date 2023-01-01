S-T-I-K-S. Антагонист. Андрей Архипов (книга, 2020) слушать онлайн

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань "Антагонист" – фантастический роман Андрея Архипова по миру Артeма Каменистого «S-T-I-K-S», вторая книга цикла «Второй Хранитель», жанр боевая фантастика. На Райский кластер, где Хранитель Фаза предпринята мощная атака. Муры уничтожают поселения имунных, элиту в Карусели сметает орда тварей. Враги получают, наконец – человека с умением «любовь животных». Им помогает подонок с криминальным прошлым Пупс. Фазу защищают друзья сталкеры, во главе с Гирей и им спешит на помощь главный безопасник стаба Крепость. Фаза, наконец находит себе пару и его любовь взаимна. Заканчиваются боевые действия так, как не мог предположить никто.



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