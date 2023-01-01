WinkАудиокнигиС инспектором Филдом – при отправлении службы. Чарльз Диккенс
С инспектором Филдом – при отправлении службы. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«Который час? Часы на колокольне Сент-Джайлса бьют девять. Вечер сырой и унылый, и вереницы фонарей затянуты мутью, как будто мы глядим на них сквозь слезы. Дует волглый ветер, и каждый раз, как пирожник приоткроет дверцу своей жаровни, вырывает огонь из трубы и уносит вдаль ворох искр…»
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