С глаз долой-из срдца вон. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

36-летняя Варвара Никифорова – педагог ВУЗа. Она никогда не была замужем. Отношения с мужчинами у нее не складывались – всему виной был неудачный первый опыт. Едва закончив в школу и поступив в институт, Варя влюбилась в женатого мужчину намного старше себя. Однажды она поехала к нему на дачу, где, против ее воли, все и произошло… Варя вернулась в родной город, а в положенный срок у нее родился сын. Всё это осталось в далёком прошлом. Теперь Варя – мать взрослого сына-студента. С тех самых пор у неё не было близких отноешний с мужчинами. Она уже смирилась с мыслью, что в её жизни не будет женского счастья. Но, совершенно неожиданно для себя, влюбляется в молодого программиста Константина, который работает в том же ВУЗе, что и она. Тот факт, что студенты и преподаватели обсуждают ее поведение, стал для нее ударом. Особенно «влюбленность» матери возмущала сына – он считал, что она позорит его перед всем институтом. Не в силах справиться со своими чувствами к Косте, Варвара уволилась из института. Но Константин, узнав об этом, пришел к ней домой. Варвара призналась, что влюблена в него. Костя ответил ей взаимностью. После близости Варвара с ужасом узнала, что Константин сын как раз того самого ее первого мужчины – Эдуарда. В ужасе от того, что у нее близкие отношения со сводным братом своего сына, Варвара выгнала Костю без объяснения причин. В тот же вечер Костя попал под машину. Эдуард пришел к Варваре, чтобы сообщить, что Костя в больнице и выяснить, почему она его отталкивает. Эдуард не узнал Варвару. Тогда она сама напомнила то, что произошло между ними девятнадцать лет тому назад. Вскоре Эдуард догадался, что сын Варвары Сергей – его ребенок. Эдуард предлагал загладить свою вину и помочь материально. Но Варвара категорически отвергла его. Вскоре Эдуард рассказал Варваре, что Костя ему неродной – он женился на женщине с ребенком. Выздоровевший Костя пришел к Варваре с требованием объяснений того, что происходит между ней и его отцом. Варвара, прощая Эдуарда, говорит, что они просто были знакомы. А Эдуард говорит Косте, что если тот немедленно не сделает Варваре предложение – то будет полным идиотом! Костя предлагает Варе стать его женой, она соглашается. А Эдуард обещает больше не появляться в жизни Варвары.



С глаз долой-из срдца вон слушать на видеосервисе Wink.