С чистого листа. Татьяна Полякова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он ничего не помнил. Ничего, кроме своего имени. И… девушки, которую увидел в толпе. Все эти дни он жил с ощущением, что ему нужно ее найти. И вот они наконец встретились. Именно в этот день Марина поняла, что знает про свое прошлое, но не помнит его. Кто она? Как ее настоящее имя? Кем она была в той жизни? Привычный мир рушится как карточный домик, у нее нет точки отсчета. Ей нужно все начинать с чистого листа…



С чистого листа слушать на видеосервисе Wink.