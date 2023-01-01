С чистого листа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Попав в аварию, Ярослав потерял память. В результате амнезии он очень изменился. Но страх возвращения прежнего «я» преследует Ярослава. К тому же появляются люди, стремящиеся помочь ему в возвращении памяти. Это Эдуард – врач одного НИИ, и Сабина – девушка, утверждающая, что до аварии была его возлюбленной. Жена увозит Ярослава в глухую деревню, но Эдуард находит его и сообщает, что жена ему изменяла, и ребенок не от него. Спустя какое-то время Ярослав слышит ее разговор с Эдуардом. Он понимает, что Эдуард и является тем самым любовником его жены, и, вероятно, отцом его ребенка. От обиды на жену он напивается и изменяет ей с Сабиной. После проведенной ночи та пытается осторожно выяснить у Ярослава местонахождение денег, из-за которых он, по ее мнению, играет в амнезию. Ярослав ничего не понимает, но жена рассказывает ему, что фирма, в которой он работал, была весьма сомнительной. В результате аварии погиб его шеф и пропала большая сумма денег. И Эдуард не врач, а помощник этого шефа. Он одержим идеей найти деньги, поэтому и стремится вернуть память Ярославу. А Сабина помогает ему в этом. Пережив стресс от сказанного, Ярослав во сне вспоминает, где спрятаны деньги. Найдя их, он понимает, что не может оставить эти деньги себе – тогда он снова станет прежним, как до аварии. В нем происходит нравственный перелом, и он отдает все деньги на строительство моста через реку. Эдуард, поняв, что деньги потеряны безвозвратно, оставляет его в покое. Жена с сыном, оценив поступок Ярослава, остаются с ним.



С чистого листа слушать на видеосервисе Wink.