Ржавчина. Виктория Побединская (книга, 2024) слушать онлайн

Август О’Доннел живет в месте, которое все называют Ржавым Городом. Он оказался там случайно. И теперь его жизнь – это маленький дом, сестры, две работы, полугодовалый племянник, не спящий по ночам, и вечная нехватка денег, от которой он спасается на баскетбольной площадке. Анна Суворова переехала с мамой из России и плохо представляет, что такое американское гетто. Она правильная девочка из хорошей семьи. Она живет воспоминаниями о мальчишке, в которого влюбилась в двенадцать и который внезапно исчез из ее жизни. Он пытается дотянуть до следующего месяца и не знает, что ждет его завтра. Ее будущее расписано на годы вперед, но все, что ей нужно,– это он. Сможет ли его ржавое сердце забыть прошлое и снова ее полюбить?



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