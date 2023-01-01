Рыжий рыцарь. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Несостоявшаяся фотомодель Илона Щербатова вечером на пляже южного русского городка была спасена от обидчиков… всадником на огромном черном коне в полном боевом облачении. Волосы рыцаря отливали золотом, глаза светились достоинством и … наивностью. Так в мир XXI века явился из Средневековья �рыцарь Святого Креста Нэд Гамилюн-младший. Смещение времен и пространств в романе погружает слушателя в круговерть событий: герои романа попадают в Древний Египет, в окопы Великой Отечественной войны, в Англию времен короля Ричарда… и в черный мир замка Мальдорор, обитатели которого в незапамятные времена подписали Договор с Дьяволом…



Рыжий рыцарь слушать на видеосервисе Wink.