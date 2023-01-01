Рыжий кот. Рассказы для детей. Валентина Осеева
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Детям
Рыжий кот. Рассказы для детей. Валентина Осеева

Рыжий кот. Рассказы для детей. Валентина Осеева (книга, 2020) слушать онлайн

7.32020, Аудиокнига
Детская литература195 мин6+

Сюжет

Удивительные добрые и поучительные рассказы, представленные в этой аудиокниге, понравятся не только детям, но и их родителям. По-другому и не может быть. Ведь с их помощью дети научатся различать добро и зло, давать правильную оценку своим поступкам и принимать правильное решение в различных ситуациях. Так же не пропустите аудиокнигу Валентины Осеевой «Волшебная иголочка и другие сказки», «Волшебное слово», «Васек Трубачев и его товарищи».

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