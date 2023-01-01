Рыцарь. Кроусмарш. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Странный мир Средневековья, который местные жители вполне серьезно называют Царством Небесным. Правда, люди не являются его хозяевами, они здесь всего лишь незваные гости. И Андрей Новак, пенсионер МВД, по странной прихоти судьбы оказавшийся в этом мире, теперь уже знает это точно. За необъятной степью, населенной дикими орочьими племенами, затаилась могучая империя, взирающая на людские земли алчным взором, готовая наброситься на них, как хищник на добычу. Наш герой не считает себя обязанным спасать соплеменников, он не считает себя мессией, призванным вершить их судьбы, он просто хочет выжить, но в одиночку ему не выстоять. Встать в единый строй со всеми? Есть куда более умелые воины, чем он. Но он может выковать оружие, способное склонить чашу весов в сторону людей. Для этого ему нужно совсем немного: время и возможность работать. Но даже за эту малость ему предстоит сражаться на грани человеческих сил.



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