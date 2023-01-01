Рыночные циклы. Говард Маркс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В окружающем нас мире некоторые события и явления регулярно повторяются, влияя на нашу жизнь и поступки. Понимание циклических закономерностей освобождает нас от необходимости каждый раз заново принимать решения в схожих обстоятельствах. Финансовые рынки также работают в соответствии с типовыми сценариями, некоторые из которых принято называть циклами. Они порождаются внешними обстоятельствами, но – и это одна из центральных мыслей данной книги – в не меньшей степени на них воздействуют взлеты и падения эмоционального и психологического состояния человека и связанное с ним поведение. Один из величайших инвесторов своего времени Говард Маркс живым и легким языком учит тому, как распознавать и оценивать циклы, как не впадать в крайности и как использовать знания о рыночных циклах, чтобы успешно инвестировать на фондовом рынке.



Рыночные циклы слушать на видеосервисе Wink.