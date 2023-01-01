Рядом с дубом босым…. Дмитрий Вадимович Хидиятуллин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Этот сборник стихотворений пропитан любовью к России и её природе, а стихотворения, собранные в нём,– совокупность моих переживаний и надежд по отношению к Родине, обществу и самому себе; это сборник идей и моих представлений об этом мире.



Рядом с дубом босым… слушать на видеосервисе Wink.