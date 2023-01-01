WinkАудиокнигиРядом с дубом босым…. Дмитрий Вадимович Хидиятуллин
Рядом с дубом босым…. Дмитрий Вадимович Хидиятуллин (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Поэзия12+
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Сюжет
Этот сборник стихотворений пропитан любовью к России и её природе, а стихотворения, собранные в нём,– совокупность моих переживаний и надежд по отношению к Родине, обществу и самому себе; это сборник идей и моих представлений об этом мире.
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