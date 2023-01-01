Ружь, или Внешние силы. Александр Шевцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Ружь или внешние силы» является второй книгой автора, посвященной теме Силы. Ружь – это все телесные силы человека, а их, как это ни странно, наш народ знал довольно много. Книга предназначена для всех, кто интересуется философией, психологией и боевыми искусствами. «Я начну эту книгу с мысли, �которая может показаться слишком смелой: современная философия проморгала одну из субстанций мироздания. Мы живем в полярном мире, где идет битва между духом и материей, а мир больше и шире. И самое очевидное, что мы можем в нем обнаружить непредвзятым взглядом: кроме духа и вещества он соткан из силы…»



Ружь, или Внешние силы слушать на видеосервисе Wink.