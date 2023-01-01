Русское Средневековье. Традиционные представления и данные источников. А. А. Горский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Как долго продолжалось татаро-монгольское иго? Кто был автором «Слова о полку Игореве»? Кто назвал князя Александра Невским, а князя Ярослава Мудрым? На эти и многие другие вопросы отвечает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Антон Горский. В �аудиокниге «Русское Средневековье» автор восстанавливает историческую справедливость и развенчивает некоторые мифы так называемой альтернативной истории. Взгляды А. Горского в ряде случаев отличаются от официально признанных, поэтому погружение в средневековую Русь становится еще более интересным.



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