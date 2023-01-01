Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Борис Акунин уверен в том, что каждому человеку есть что рассказать, но для начала нужно подумать, как это сделать. Писатель делится секретами мастерства: как вызвать симпатию у читателя или наоборот отторжение, как придать динамичность повествованию и почему важно уделять внимание деталям. А еще предупреждает: писатель должен работать постоянно, даже во сне. «Русский в Англии» – это полезное практическое руководство для тех, кто хочет научиться писать беллетристику. Автор предлагает обучение в игровом формате. Он ставит разнообразные стилистические задачи и учит работать в разных жанрах. С ним вы попробуете написать пьесу, психологический этюд, новеллу о любви, детектив, хоррор и научную фантастику. Структура каждого урока состоит из пяти частей: • теоретическая, где автор задаeт тему • фактическая – материал, содержащий историю о русских Англии (понадобится для выполнения домашнего задания) • творческая, где вы должны будете написать рассказ на один авторский лист • новелла, написанная Акуниным • краткое объяснение всех художественных приемов урока. В одной из новелл вы встретитесь со знакомым и любимым всеми героем – Эрастом Фандориным! Это самое последнее по времени написания произведение с этим персонажем. Аудиоверсию самоучителя озвучили сам автор и известные чтецы: Татьяна Бондаренко и Александр Клюквин. А в записи аудиоспектакля поучаствовали шесть актеров, режиссер и композитор.



Русский в Англии слушать на видеосервисе Wink.