Русский Марс. Три экспедиции к Красной планете. Порфирий Павлович Инфантьев,Леонид Афанасьев,Ананий Лякидэ (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Первые фантастические повести о полетах на Марс были написаны в России на рубеже XIX – XX веков. Да. представьте себе, за полвека до «Марсианских хроник» Бредбери и за десять лет до «Принцессы Марса» Берроуза, на Красной планете высадились уже три русские экспедиции! Все они использовали различные способы перемещения – от летательных аппаратов до обмена разумами (привет, Шекли). Все увидели очень разных марсиан – от людей с зелеными волосами и злобных карликов до разумных крабо-спрутов на птичьих ногах. Но при этом три писателя сошлись в главном: наши соседи по Вселенной – убежденные вегетарианцы. В своих фантастических повестях Леонид Афанасьев, Ананий Лякидэ и Порфирий Инфантьев предсказали бесконтактную оплату, электробусы, скоростные поезда, умный дом с роботами-уборщиками и теплым полом, доступ по отпечатку пальца или ладони, удаленный заказ продуктов, пластиковые ножи и вилки, и еще множество привычных нам изобретиений XXI века. Конечно, первые опыты русских фантастов сейчас могут звучать несколько наивно, но приключения наших прапрадедушек на далекой планете все-таки намного интереснее сегодняшней картинки, которую передают на Землю марсоходы. Содержание: Леонид Афанасьев «В новом мире» (1901 год) Ананий Лякидэ «В океане звезд» (1892 год) Порфирий Инфантьев «На другой планете» (1901 год)



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