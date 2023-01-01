Русский Икар. Константин Масальский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наверняка всем известна легенда о сыне Дедала-Икаре, улетевшем с острова Крит на крыльях, сделанных из перьев и воска. И хотя некоторые скептики ставят под сомнение достоверность полета Икара, называя это событие не более чем выдумкой и вручают пальму первенства в воздухоплавании братьям Мон�гольфье, спешим их разочаровать. Первым человеком, преодолевшим силу притяжения, стал простой русский крестьянин Емельян Иванов и произошло это в 1695 году, задолго до первого полета знаменитых французских братьев. Обо всем этом Константин Масальский рассказывает в своей повести «Русский Икар». 1695 г.



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