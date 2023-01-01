Русские супергерои. Роман Антоновский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самая полная энциклопедия Величайших Русских Героев с времен крещения Руси до наших дней. Полсотни иллюстраций, выполненных в стиле трэш-полька. На каждой странице – люди-легенды, супергерои, гордость нации. О каждом – коротко, самую суть, всe самое интересное. Наша история хранит тысячи имен Великих Русских Героев. Барон Врангель, поэт Гумилeв, казак Ермак, князь Святослав, император Николай Первый, космонавт Гагарин, панк Егор Летов, политик Столыпин, воин Евпатий Коловрат, спецназовец Гюрза, шахматист Алeхин и многие-многие другие. Перечислять русских супергероев можно бесконечно. Почти все они стали легендами. Знаете ли вы, что достойным последователем русского силача Ивана Поддубного стал наш богатырь Фeдор Емельяненко? С его невысоким для тяжеловеса ростом 183 сантиметра, он стал самым зрелищным и убойным тяжем ММА. Выступая в самых престижных категориях, он душил, ломал и нокаутировал самых топовых бойцов своего времени из Европы, Америки и Азии. А известно ли вам, что великий путешественник-экстремал Федор Конюхов в одиночку совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересeк Атлантику, причем один раз на вeсельной лодке, стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов Земли? Удивительно, что первой наградой Гагарина за полет в Космос стала медаль «За освоение целинных земель». Немного позднее он получил Героя Советского Союза. Он объездил весь мир, стал почетным гражданином десятков городов и получил множество высших наград других стран. Вспоминая о встре...Слушайте книгу.



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