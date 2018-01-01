Русские народные сказки (читает Вениамин Смехов). Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Значение сказок в нашей с вами жизни трудно переоценить. Мы все выросли на сказках. Сколько уже поколений маленьких слушателей замирало, затаив дыхание, едва услышав заветные слова «Жили-были..» или «В некотором царстве, в некотором государстве»… Именно сказки: добрые и поучительные, грустные и смешные стали наши спутниками на пути в сложный мир взрослых. В этой аудиокниге вас ждут аудиоверсии сказок: Емеля-дурак Елена Премудрая Сказка о молодце-удальце Несмеяна царевна Ночные пляски Царевна-лягушка Семь Семионов Жар-птица и Василиса-царевна Сивко-Бурко Три царства Морской царь и Василиса Премудрая Сестрица Аленушка и братец Иванушка Гуси-лебеди Баба-яга Продюсер: Владимир Воробьев ©



Русские народные сказки (читает Вениамин Смехов) слушать на видеосервисе Wink.