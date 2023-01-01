Русские народные песни. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Содержание: "Калинка", «Ах, вы сени, мои сени», «Валенки», «Во кузнице», «Дуня-тонкопряха», «Барыня», «Во поле береза стояла», «Как пойду я на быструю речку», «Я на камушке сижу», «Было у матушки двенадцать дочерей», «Из-за острова на стрежень (музыка)», «Во саду ли, в огороде», «Я по луженьке хожу», «Ай, чу-чу», «Как на тоненький ледок», «Метелица», «Жили у бабуси», «Бояре», «Уж как шла коляда», «Каравай», «Пошла млада за водой», «Светит месяц», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Камаринская (музыка)».



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