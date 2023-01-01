Русская оргия. Лили Рокс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Мой молодой сожитель требует от меня невозможного в сексе. И я из кожи вон лезу, лишь бы удовлетворить его безграничные потребности. Но ему мало… Мы ходим на свингерские тусовки и практикуем бдсм-игры. Ради любви к нему я стала его рабыней, и я не уверена, что мне это нравится. Он хочет, чтобы мы �участвовали в оргиях, и я соглашаюсь… И вот я нахожусь в комнате, меня обступают незнакомые мужчины. Ощущаю страх, трепет и стыд, но внутри меня просыпается такое желание, которого я раньше никогда не испытывала… #бдсм-клуб #оргии #межвозрастные_отношения



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