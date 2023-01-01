Русская литература. Просто о важном. Стили, направления и течения. Егор Сартаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если у образованного европейца или американца спросить, что он знает о русской культуре, обычно назовут два явления: великая русская литература и великий русский балет. Произведения Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова читают по всему миру. Эти писатели стоят в одном ряду с Гомером, Данте и Шекспиром и являются частью мировой культуры. Книга литературоведа Егора Сартакова поможет вам по-новому взглянуть на мир русской классики и проникнуть в замыслы писателей. Книга написана вместе с Level One – крупнейшим лекторием Москвы, который помогает разобраться в сложных темах, от литературы и астрономии до развития памяти и практикумов по стилю. Автор книги – Егор Сартаков, лектор Level One, старший преподаватель кафедры истории русской литературы факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, литературовед.



Русская литература слушать на видеосервисе Wink.