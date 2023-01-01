Русская культура X–XV веков. Учебное пособие для иностранцев. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Русская культура X–XV веков. Учебное пособие для иностранцев Данное учебное пособие представляет собой сборник текстов и заданий по истории русской культуры, которое, с одной стороны, дает представление о русской культуре X–XV веков, а с другой – формирует и совершенствует навыки чтения, говорения и письма. В каждом разделе содержатся учебные тексты с культурологическим комментарием и различные задания. В конце книги приведен список литературы по темам. Учебное пособие адресовано студентам, магистрам, стажерам филологического профиля, владеющим русским языком в объеме не ниже первого сертификационного уровня (В1), а также всем, кто интересуется культурой России. (CD прилагается только к печатному изданию.)



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