Русская культура X–XV веков. Учебное пособие для иностранцев. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис
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Русская культура X–XV веков. Учебное пособие для иностранцев. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис

Русская культура X–XV веков. Учебное пособие для иностранцев. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература65 мин16+

Сюжет

Аудиоприложение к книге Русская культура X–XV веков. Учебное пособие для иностранцев Данное учебное пособие представляет собой сборник текстов и заданий по истории русской культуры, которое, с одной стороны, дает представление о русской культуре X–XV веков, а с другой – формирует и совершенствует навыки чтения, говорения и письма. В каждом разделе содержатся учебные тексты с культурологическим комментарием и различные задания. В конце книги приведен список литературы по темам. Учебное пособие адресовано студентам, магистрам, стажерам филологического профиля, владеющим русским языком в объеме не ниже первого сертификационного уровня (В1), а также всем, кто интересуется культурой России. (CD прилагается только к печатному изданию.)

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