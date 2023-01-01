Русская культура XV–XVII веков. Учебное пособие для иностранных учащихся. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиоприложение к книге Русская культура XV–XVII веков. Учебное пособие для иностранных учащихся Данное учебное пособие представляет собой сборник текстов и упражнений по истории русской культуры, которое, с одной стороны, даeт представление о русской культуре второй половины XV – XVII веков, а с другой – формирует и совершенствует навыки чтения, говорения и письма. Каждый раздел состоит из учебных текстов, текстов для дополнительного чтения, различных упражнений. Учебное пособие снабжено большим количеством иллюстраций. Предлагаемое учебное пособие по истории русской культуры второй половины XV – XVII веков адресовано бакалаврам, магистрам, стажeрам гуманитарного профиля, владеющим русским языком в объeме не ниже первого сертификационного уровня (В1), а также всем, кто интересуется историей и культурой России. (CD прилагается только к печатному изданию.)



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