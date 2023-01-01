Русская культура XV–XVII веков. Учебное пособие для иностранных учащихся. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис
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Русская культура XV–XVII веков. Учебное пособие для иностранных учащихся. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис

Русская культура XV–XVII веков. Учебное пособие для иностранных учащихся. Мария Есакова,Юлия Кольцова,Э. Харацидис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература90 мин12+

Сюжет

Аудиоприложение к книге Русская культура XV–XVII веков. Учебное пособие для иностранных учащихся Данное учебное пособие представляет собой сборник текстов и упражнений по истории русской культуры, которое, с одной стороны, даeт представление о русской культуре второй половины XV – XVII веков, а с другой – формирует и совершенствует навыки чтения, говорения и письма. Каждый раздел состоит из учебных текстов, текстов для дополнительного чтения, различных упражнений. Учебное пособие снабжено большим количеством иллюстраций. Предлагаемое учебное пособие по истории русской культуры второй половины XV – XVII веков адресовано бакалаврам, магистрам, стажeрам гуманитарного профиля, владеющим русским языком в объeме не ниже первого сертификационного уровня (В1), а также всем, кто интересуется историей и культурой России. (CD прилагается только к печатному изданию.)

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