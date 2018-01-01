Русская канарейка. Блудный сын. Дина Рубина
Wink
Аудиокниги
Русская канарейка. Блудный сын. Дина Рубина

Русская канарейка. Блудный сын. Дина Рубина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Современная проза927 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

«Блудный сын» – третий, и заключительный, том романа Дины Рубиной «Русская канарейка», полифоническая кульминация грандиозной саги о любви и о Музыке. Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, которого никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, вместе отправляются в лихорадочное странствие – то ли побег, то ли преследование – через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой «охоты» предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигает жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо» Исполнитель: Дина Рубина Иллюстрация: Юлия Стоцкая Продюсеры: Вадим Бух, Михаил Литваков © Дина Рубина ©

Русская канарейка слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Современная проза, Русская литература
Время
927 мин / 15:27

Рейтинг