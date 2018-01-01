Русская канарейка. Блудный сын. Дина Рубина (книга, 2020) слушать онлайн

«Блудный сын» – третий, и заключительный, том романа Дины Рубиной «Русская канарейка», полифоническая кульминация грандиозной саги о любви и о Музыке. Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, которого никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, вместе отправляются в лихорадочное странствие – то ли побег, то ли преследование – через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой «охоты» предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигает жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо» Исполнитель: Дина Рубина Иллюстрация: Юлия Стоцкая Продюсеры: Вадим Бух, Михаил Литваков © Дина Рубина ©



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