Русская история. Часть 4. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Русская история" В.О.Ключевского – классический труд одного из самых глубочайших отечественных мыслителей, эпопея, занимающая достойное место в одном ряду с работами знаменитых российских историков Н.M.Карамзина и Н.И.Костомарова. Множество раз читаной на кафедре истории Московского государственного университета, курс лекций Ключевского вызывал у студентов такое же неизменное восхищение и гордость за наше героическое прошлое, какое вызывает у современных читателей, любителей отечественной истории. В четвертую часть включены лекции, посвященные двум «эпохам» – Петра I и дворцовых переворотов 1725-1762 гг. Основное внимание уделено личности и критическому анализу деятельности Петра I, его реформам и их значению в усилении дворянского государства."



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