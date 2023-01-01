Русская эмиграция в Париже. От династии Романовых до Второй мировой войны. Хелен Раппапорт (книга, 2023) слушать онлайн

Отношение русских к Парижу всегда было особенным: французский язык учили, модой вдохновлялись, а связи двух стран – Российской империи и Франции,– всегда были очень тесными. На излете веков русские аристократы тратили в Париже баснословные суммы на изысканные развлечения, а в начале XX века Париж ошеломили «Русские сезоны» Дягилева. Неудивительно, что именно Париж стал убежищем для десятков тысяч аристократов, буржуа, интеллигенции и военных, бежавших от большевистского переворота, зачастую без гроша в кармане. Потомственные князья и прославленные генералы стали таксистами и рабочими на заводах Ситроена и Рено, а их жены – моделями и швеями. Но, несмотря на все тяготы, русская культура цвела даже в Париже – ручная вышивка талантливых аристократок нашла свою дорогу к модному дому Шанель; гремели имена Марка Шагала, Игоря Стравинского и Ивана Бунина. Некоторым эмигрантам удавалось встроиться в местную жизнь, но многие попали в замкнутый круг нищеты и всепоглощающей тоски по родине. Написанная на основе сотен архивных источников, книга историка Хелен Раппапорт – это красочный репортаж из прошлого, рассказывающий трагическую историю русской эмиграции устами ее очевидцев.





Русская эмиграция в Париже слушать на видеосервисе Wink.