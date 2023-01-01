Русь неодолимая. Меж крестом и оберегом. Сергей Нуртазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Начало XI века. Смерть крестителя Руси, киевского князя Владимира Святославовича, порождает усобицу среди его сыновей. Борясь за власть, они наводят на Русь иноземцев – варягов, поляков, печенегов, не щадя при этом жизней своих подданных. Русская земля обагрена кровью. Пользуясь раздором, волх�вы старых богов пытаются вернуть былое влияние. Три брата, Никита, Витим и Дементий, втянуты в эту борьбу. Им, простым воинам, предстоит сделать выбор между КРЕСТОМ и языческим ОБЕРЕГОМ, чтобы с мечом в руках и верой в душе умножить славу НЕОДОЛИМОЙ РУСИ!



Русь неодолимая слушать на видеосервисе Wink.