Running Man. Как бег помог мне победить внутренних демонов. Чарли Энгл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я пробежал марафон в тюрьме и Сахару от края до края. Преодолевал сотни километров на ультрамарафонах, участвовал в десятках приключенческих гонок. Меня преследовали разъяренные крокодилы, глодали пиявки и обливали пометом летучие мыши. Я засыпал на велосипеде, просыпался с тарантулом в спальном мешке и свисал на веревке со скалы. Я натирал мозоли размером с теннисный мяч. Бежал без сна и еды по несколько суток. Бег был моим наказанием и моим спасением. Он помог мне преодолеть зависимость от алкоголя и наркотиков, почувствовать настоящую боль и узнать истинное исцеление. Меня называли «бегущий человек», и я должен был совершать безумные поступки, чтобы оставаться трезвым. «История о том, что самый сложный и изнурительный ультрамарафон – это побег от собственных демонов. Бывший наркоман и алкоголик Чарли Энгл рассказывает, как вернул контроль над собственной жизнью, найдя источник силы не в любви, семье или религии, а в такой банальной и непритязательной практике, как бег». КСЕНИЯ АФАНАСЬЕВА. руководитель внешних коммуникаций «Бегового сообщества». «Никогда раньше не задумывалась, как сильная зависимость может изменить жизнь или подчинить ее себе. Чарли Энгл рассказывает словно две истории про одну зависимость: мучительную от наркотиков и алкоголя и спасительную от бега. Обе истории шокирующие, но первая пугает, а вторая вызывает мурашки восторга». АЛЕКСАНДРА БОЯРСКАЯ, креативный консультант Nike.



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