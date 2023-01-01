Ругаться нельзя мириться. Как прекращать и предотвращать конфликты. Дэвид Бернс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наша самооценка во многом зависит от взаимоотношений с людьми. Когда что-то не ладится с родными и близкими, мы чувствуем себя несчастными. И даже конфликты с людьми, которые нам безразличны, порой выбивают из колеи. Но часто мы не только не знаем, как решить проблему, а наоборот – усугубляем ситуацию. Почему так происходит? Что мешает нам избегать взаимных претензий и ссор? Можно ли улучшить уже испорченные отношения? И если да, что для этого нужно сделать? Книга известного американского психолога отвечает на эти и многие другие вопросы. Автор уверен: каждый человек может научиться устанавливать хорошие отношения с окружающими и нивелировать как сиюминутные, так и затяжные конфликты. В книге нет долгих, обстоятельных теоретических рассуждений – есть масса полезных рекомендаций, основанных на реальных примерах. Это отличное практическое руководство для всех, кто хочет радоваться общению и жить счастливо.



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